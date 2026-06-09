Montör till kund i Alingsås
Manpower Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Alingsås Visa alla maskinreparatörsjobb i Alingsås
2026-06-09
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Är du en praktisk och tekniskt intresserad person? Vi på Manpower söker nu drivna montörer till ett spännande industrijobb i Alingsås. Här får du arbeta med montering av maskiner, problemlösning och teknik i framkant - tillsammans med ett engagerat team. Perfekt för dig som vill utvecklas inom industri, mekanik och produktion!
Den här tjänsten är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Tjänsten är placerad i Alingsås och arbetet sker främst på plats. I rollen ingår även resor i samband med installationer, både inom Sverige och internationellt - en möjlighet för dig som vill kombinera teknik med nya miljöer och variation i arbetet.
Om jobbet
Som maskinmontör arbetar du med montering och uppbyggnad av kompletta industrimaskiner och produktionsutrustning. Du utgår från 3D-ritningar och tekniska underlag och arbetar med allt från mekanik och finmekanik till el, pneumatik och robotteknik.
Arbetet är varierat och utvecklande, där du får vara med hela vägen - från montering till provkörning och färdig installation. Eftersom maskinerna ofta är kundanpassade blir problemlösning, felsökning och justering en naturlig del av vardagen. I vissa projekt får du även möjlighet att arbeta med installation ute hos kund, både i Sverige och internationellt.
Du arbetar i projektform tillsammans med kollegor inom montage och konstruktion, vilket ställer krav på samarbete och tekniskt engagemang.
Exempel på arbetsuppgifter
Montering av industrimaskiner och produktionsutrustning (mekanik, el och pneumatik)
Bygga maskiner utifrån 3D-ritningar och tekniska underlag
Felsökning, problemlösning och optimering av maskiner
Provkörning och kvalitetssäkring av färdig utrustning
Installation och driftsättning hos kund (Sverige och internationellt)
Samarbete i projektteam, med möjlighet till ledande ansvar inom montage
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd, teknikintresserad och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter inom industri och montage. Du gillar att arbeta med händerna, lösa problem och har ett driv att få saker gjorda, både självständigt och i team. Du har ett genuint intresse för teknik, mekanik och maskinmontering, och du motiveras av att bygga, felsöka och förstå hur maskiner och produktionsutrustning fungerar.
Din bakgrund kan till exempel vara som verkstadsmekaniker, underhållstekniker, servicetekniker eller maskinmontör. Du kan ha flera års erfarenhet inom industri, produktion eller teknik men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och har rätt inställning, tekniskt intresse och vilja att utvecklas.
Vi ser gärna att du har
Utbildning inom el, teknik, mekanik eller liknande
Erfarenhet av verkstadsarbete, maskinmontering eller industriell produktion
God datorvana och förmåga att arbeta med tekniska system
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett starkt tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete
Möjlighet och vilja att resa i tjänsten
Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom el, pneumatik eller industriautomation, erfarenhet av robotteknik eller kundanpassade maskiner.
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Sök tjänsten idag
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera att vi med hänsyn till GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Kungsgatan 20, 441 30 Alingsås (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Mathilda Larsson mathilda.larsson@manpower.se Jobbnummer
9955081