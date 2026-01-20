Montör till industriföretag i Alingsås
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Alingsås
2026-01-20
Nu söker vi sju engagerade montörer till vår kund inom industrin i Alingsås! Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta med händerna och har erfarenhet av montering? Då kan detta vara nästa steg för dig.
I rollen som montör arbetar du huvudsakligen med manuell montering av kabelskåp i varierande storlekar. Arbetet sker i ett sammansvetsat monteringslag, där arbetsuppgifterna roteras. Det ger dig både variation i arbetet och möjlighet att bredda din kompetens inom produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Monteringsarbete
• Truckkörning, A- och D1-truck
• Arbete med lyftutrustning
Uppdraget startar 2/2 och pågår till och med 30/6, med god möjlighet till förlängning.
Skiftarbete kan förekomma under uppdragets gång.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete och trivs i en produktionsmiljö där tempo, kvalitet och samarbete är avgörande. Du är en person som tar ansvar för ditt arbete, är noggrann i detaljerna och uppskattar ett aktivt och fysiskt arbete. Du bidrar till en god stämning i teamet och är flexibel när arbetsuppgifter varierar.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
• Truckkort: A2, A4, B2 och D1
• Utbildning i säkra lyft
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av montering
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sävelundsgatan 2 (visa karta
)
441 38 ALINGSÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9694278