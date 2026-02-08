Montör till Imus, Mellansverige
Har du erfarenhet inom industrimontage och kunskap inom svetsning? Då kan det vara dig vi söker! Imus utökar och behöver fler montörer till sitt team med placering i Mellansverige.Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
IMUS AB är ett väletablerat industriföretag med huvudkontor i Skelleftehamn i Västerbotten. Arbetsområdet är industrimontage, underhåll och service till process- och kraftindustrin. Vi arbetar med beställare som Skellefteå Kraft, Fortum Generation, Statkraft och Skellefteälvens vattenregleringsföretag såsom Vattenfall mfl.
Imus AB är en del av Saxlund Group. Läs mer på http://www.imus.nu/sv/hem.htmArbetsuppgifter
Som montör på IMUS jobbar du med industrimontage, underhåll och service till process- och kraftindustrin, i denna roll främst mot vattenkraften. Du ingår i ett erfaret team bestående av sju andra montörer och rapporterar direkt till arbetsledare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montera och sammanfoga komponenter och delar till färdiga produkter.
• Svetsa och bearbeta material.
• Läsa och tolka ritningar och specifikationer.
• Utföra renoveringar och upprustningar av alla typer av dammluckor.
Resor ingår i tjänsten då vi jobbar vid de större vattenkraftverken. Arbetsområdet sträcker sig från Luleälven ner till Ljusnan. Denna tjänst har placering i Mellansverige med många pågående arbeten runt de stora älvarna i Värmland och Dalarna. Arbetsledare finns på plats i Rättvik.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att vara rätt för rollen ser vi att du har erfarenhet av industrimontage och svetsning. Du har god förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och specifikationer.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har en hög känsla för kvalitet. Du är van att arbeta i team och har god kommunikationsförmåga.
B-körkort är ett krav.
Information och kontakt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Omfattning: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Resor ingår i tjänsten.
Ansök senast: 2026-02-28
I denna rekrytering samarbetar Imus med Wikan Personal men du blir anställd direkt av Imus AB.
Vill du veta mer om rollen tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult,
Karin Nygren 0910 - 770985karin@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
