Montör till Huddig AB
2026-03-10
Huddig söker nu en montör med intresse för teknik och mekanik. Här blir du en viktig del av ett teknikledande företag som utvecklar avancerade maskiner från grunden och levererar till kunder över hela världen.
Hos Huddig i Hudiksvall förädlas mer än halva maskinen på plats i den egna fabriken. Det skapar en arbetsmiljö där kunnandet finns nära och där varje medarbetare bidrar direkt till slutprodukten.
Om rollen
Som montör hos Huddig arbetar du med montering av maskinens olika komponenter i produktionen. Arbetet är praktiskt och tekniskt och innebär att du monterar mekaniska delar utifrån ritningar samt säkerställer att varje komponent fungerar som den ska.
Du blir en del av ett team där kvalitet, precision och yrkesskicklighet står i centrum. Samtidigt innebär rollen ett eget ansvar där du driver ditt arbete framåt och säkerställer att varje moment håller rätt nivå.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete inom montering, gärna med fokus på mekaniska komponenter eller liknande * Förmåga att arbeta efter tekniska ritningar och förstå komponenters funktion
Meriterande
• Kunskaper inom hydraulik * Truck- & traverskort * Erfarenhet av felsökning * Erfarenhet av att arbeta i Monitor * Erfarenhet av förbättringsarbete
Vem är du?
Du har stolthet i ditt arbete och trivs i en roll där noggrannhet och kvalitet är viktigt. Samarbete är en naturlig del av vardagen i monteringen, men du är också trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.
Du har ett genuint intresse för teknik och montering och arbetar strukturerat och noggrant - med stolthet i att varje detalj blir rätt från mig.
Att jobba på Huddig
Huddig är ett innovativt och teknikledande företag där maskiner utvecklas, byggs och marknadsförs under samma tak. Här finns allt från konstruktion, produktutveckling och eftermarknad till logistik och ekonomi.
Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas, känna sig trygga och må bra på jobbet.
Hos Huddig får du vara en del av ett företag som både tänker stort och samtidigt tar hand om människorna som bygger det.
Rekryteringen görs i samarbete med Hälsinglands Rekrytering
Rekryteringen görs i samarbete med Simon på Hälsinglands Rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontakt: 076-800 11 09 simon.lindqvist@halsinglandsrekrytering.se
Har du inget CV men vill söka tjänsten ändå? Kontakta Simon - så löser vi det!
Tillträde: Enligt överenskommelse Urval & intervjuer: Sker löpande - vänta inte med din ansökan.
Att leva och bo i Hälsingland
Om du funderar på att flytta eller pendla till Hudiksvall erbjuder Hälsingland: Prisvärt och attraktivt boende En stark företagskultur och växande näringsliv Fantastisk natur och friluftsliv nära till hands Ett levande kulturliv och gemenskap
Här får du balans mellan arbete och fritid - och möjligheten att bo och leva riktigt bra.
