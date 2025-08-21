Montör till högteknologiskt bolag
2025-08-21
Har du precis tagit gymnasiet och letar efter ditt första riktiga jobb eller vill du byta ut ditt första jobb mot att arbeta med högteknologisk montering? Missa då inte detta!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Till vår kund i Täby söker vi nu efter en montör. Vår kund producerar ejektorer åt kunder inom elektronikindustrin och letar nu efter en extra montör för att hjälpa dem att tillverka och testa dessa. För att vara framgångsrik i uppdraget behöver du vara en naturlig teamplayer och utföra dina arbetsuppgifter på ett strukturerat vis.
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på A-Talent Tech och uthyrd till vår kund i Täby. Profil
Du behöver även ha ett intresse för teknik och vara flytande i tal och skrift i svenska och engelska. Tidigare erfarenheter inom tillverkning och LEAN (Ständiga förbättringar, 5S) är meriterande.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation.Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se
. Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. Ersättning
