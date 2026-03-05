Montör till fordonsindustrin
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Montörsjobb / Eskilstuna Visa alla montörsjobb i Eskilstuna
2026-03-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Som montör inom fordonsindustrin kommer du att arbeta i en modern och säker produktionsmiljö där kvalitet, effektivitet och säkerhet står i fokus. Du ingår i ett team av montörer och samarbetar nära produktionens ledning för att säkerställa rätt montering, funktionstester och dokumentation enligt gällande instruktioner och produktionsplaner.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Montera komponenter och system enligt ritningar, montagespecifikationer och arbetsinstruktioner.
Utföra provning och funktionskontroller för att säkerställa att monterade enheter uppfyller kvalitetskrav.
Utföra enklare svets-, skruv- eller monteringsarbete med handverktyg och elverktyg.
Läsa av och fylla i arbetsdokumentation, följa checklistor och rapportera avvikelser.
Samarbeta med kollegor för att optimera flöden och bidra till ständiga förbättringar (Kaizen/5S).
Delta i daglig tillsyn, förebyggande underhåll av verktyg och arbetsstationer samt hålla ordning och reda på arbetsplatsen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montage, gärna från fordonsindustri eller tillverkningsindustri.
Kan läsa ritningar och följa tekniska instruktioner; god svenska i tal och skrift.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och van vid att arbeta enligt standardiserade rutiner.
Har god mekanisk förståelse och vana vid hand- och elverktyg; svets- eller elkunskaper är meriterande.
Har en god fysik och trivs med praktiskt arbete.Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och följer arbetsplatsens rutiner för arbetsmiljö och kvalitet.
Teamorienterad och kommunikativ - bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Noggrann, strukturerad och problemlösande med vilja att bidra till förbättringsarbete.
Flexibel och stresstålig - kan hantera varierande arbetsmoment och tempo.
Vi erbjuder
Heltidsanställning enligt kollektivavtal med goda anställningsvillkor.
Långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
En säker arbetsplats med fokus på utveckling, utbildning och teamarbete.
Tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal.
Arbetstid och plats
Tjänsten är heltid. Arbetet är förlagt till vår kunds anläggning i Eskilstuna.Så ansöker du
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill bidra med din kompetens i vårt team, skicka din ansökan med CV via vår ansökningslänk. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7337257-1875993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9779287