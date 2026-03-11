Montör till fabrik i Hillerstorp - Start omgående
Montörsjobb / Värnamo
2026-03-11
Vi söker nu ytterligare två montörer till vår kunds fabrik i Hillerstorp för ett manuellt monteringsarbete.Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du monterar ihop ett fåtal komponenter för hand och därefter placerar dem i en maskin - enkelt och rakt arbete. Tjänsten är monoton, så det är viktigt att du trivs med repetitiva arbetsuppgifter och kan hålla fokus över tid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med manuellt och monotont arbete
Kan arbeta självständigt men även fungera i team
Kan börja arbeta omgående
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av monteringsarbete eller industriarbete
Vana av arbete i produktionsmiljö
Erfarenhet av repetitiva arbetsuppgifter
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
