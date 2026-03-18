Montör till engcon Nordic
2026-03-18
Vill du arbeta i ett marknadsledande företag och bidra till att skapa framtidens tiltrotatorer? Har du teknisk kompetens och är intresserad av montering? Välkommen med din ansökan!
engcon är ett globalt tillväxtföretag som är marknadsledande inom utveckling, produktion och försäljning av grävmaskinstillbehör. 2025 omsatte vi ca 1,9 miljarder, och vi fortsätter att växa. Idag är vi ca 450 medarbetare, varav drygt 200 i Sverige. Vi har hjärtat i Jämtland och Strömsund men finns i 17 olika länder.
Vi söker nu montörer till både för- och slutmontering. Arbetet som montör innebär självständigt arbete där du ges möjlighet att ta sort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära dina kollegor. Det krävs att du arbetar noggrant, är kvalitetsmedveten och kan hantera ett stundtals högt tempo. Du kommer att ingå i ett team där du tillsammans med dina kollegor bär ansvaret för att de uppsatta mål som efterfrågas genomförs. Du förväntas ha en positiv inställning samt en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en stark vilja att alltid bidra med ditt bästa för att uppnå uppsatta mål.
Samarbete med andra avdelningar är en naturlig och viktig del i arbetet. Du bör vara öppen för förändringar och vara flexibel att anpassa dig till nya förutsättningar.
Om dig
För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och noggrann, har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra samt ser lösningar på problem som uppstår. Du tycker att det är viktigt med ordning och reda och trivs med såväl monotona som varierande arbetsuppgifter. Att ta egna initiativ och arbeta självständigt mot uppsatta mål och deadlines är något du är van.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin. Vårt koncernspråk är engelska därför är det viktigt att du kan ta till dig information på engelska i både tal och skrift.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor sker i samband med anställning Industricentragatan 4, SE-833 93 Strömsund, Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engcon Nordic AB
(org.nr 556405-6835), https://engcon.com/sv_se.html Arbetsplats
Engcon Kontakt
Manager Pre Assembly
Stina Olofsson stina.olofsson@engcon.se 072 058 59 70 Jobbnummer
