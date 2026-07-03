Montör till CTT Systems AB
NearYou Sverige AB / Grafikerjobb / Kalmar Visa alla grafikerjobb i Kalmar
2026-07-03
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
CTT Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och världsledande inom utveckling och tillverkning av fuktkontrollsystem för flygindustrin.
I Nybro bedrivs avancerad tillverkning och montering av företagets produkter, som används av några av världens största flygplanstillverkare, däribland Airbus och Boeing.
Med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet erbjuder CTT Systems en modern arbetsplats där medarbetarna är en viktig del av företagets fortsatta utveckling.
Läs gärna mer om oss på https://www.ctt.se/ctt-nybro/
Tjänstebeskrivning
Hos oss får du arbeta i en kvalitetsfokuserad produktionsmiljö där arbetsuppgifterna består av både praktiskt och administrativt arbete. I rollen ansvarar du för montering av delar och reservdelar till befuktare, där ritningsläsning utgör en viktig del av det dagliga arbetet.
Du kommer även att färdigställa enheter samt packa dem inför leverans till kund. Som en del av arbetet använder vi materialhanteringssystemet Jeeves, vilket innebär att du arbetar digitalt med registrering och hantering av material.
I dag bedrivs verksamheten på dagtid, men i takt med att företaget växer finns möjlighet att arbetstiden övergår till tvåskift i framtiden.
Du blir anställd av NearYou och uthyrd till vår kund, med goda möjligheter att anställningen på sikt övergår i en direktanställning hos kunden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin och som trivs i en miljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Du har en gymnasieutbildning, gärna med verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande, och är van att arbeta i olika IT-system.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en god social kompetens och samarbetar väl med andra, eftersom arbetet innebär nära samverkan mellan flera avdelningar inom CTT.
För tjänsten krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet från flygindustrin samt innehar truckkort.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Anna Svensson på anna.svensson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
senast 9 augusti 2026.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 19 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vet vad en bra arbetsmarknad behöver.
För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CTT Systems AB Kontakt
Anna Svensson anna.svensson@nearyou.se Jobbnummer
9992194