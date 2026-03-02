Montör till Brunna
Tjänsten innebär att arbeta med elektrisk montering av kablage och komponenter, främst i apparatskåp och liknande system. Arbetet utförs enligt ritningar och specifikationer, där noggrannhet och kvalitetssäkring är en central del av processen. Ritningarna varierar mellan de olika produkterna vilket gör att man måste gilla att ha variation i monteringsmomenten.
Du kommer arbeta stationsvis, men i ett team så samarbete och kommunikation kommer vara en stor del av din vardag. Det är en stabil trygg miljö där många av de anställda på företaget har jobbat länge. Arbetstiderna är måndag-fredag 7-16 men det finns även flextid att kunna använda sig av.
Vanligt förekommande uppgifter är:
• Finmontering av elektronikkomponenter.
• Lödning och enklare felsökning.
• Montering av kablage och komponenter i apparatskåp.
• Följa ritningar, instruktioner och monteringsanvisningar.
• Kvalitetssäkring och dokumentation
Om Dig
Har du ett tekniskt intresse, är noggrann och strukturerad, har en lösningsorienterad inställning till problemlösning, kommer du ha bra förutsättningar för att lyckas i denna roll.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från tillverkningsbranschen, gärna inom elmontering, elskåpsbyggnation eller automation.
• Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt.
• God förståelse för ritningsläsning och elscheman är meriterande.
• Grundläggande kunskaper i svenska i både tal och skrift, då samarbete och kommunikation är en viktig del av arbetet.
• Extra meriterande är det om du har lödcertifikat.
Om Anställningen
Skulle du bli anställd blir du det som ambulerande konsult hos Adecco Sweden och uthyrd till kundföretaget. Anställningen är en 6 månaders visstidsanställning på heltid med chans till övertag av kundföretaget. Start för tjänsten beräknas starta löpande under våren 2026.Om företaget
DeltaNordic är en svensk leverantör av avancerade elektriska och elektroniska system, med verksamhet i Europa och Asien. Företaget har produktionsanläggningar i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing, Kina. DeltaNordic erbjuder lösningar som sträcker sig från enstaka enheter till serietillverkning och betjänar branscher som försvar och säkerhet, energi, miljö, infrastruktur, IT, hissar, marin, gruvdrift, förpackning och råvaror.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Edvard Bergstedt
E-postadress: edvard.bergstedt@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
