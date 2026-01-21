Montör till Biab Lås & Larm
Tillväxt Botkyrka AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Botkyrka Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Botkyrka
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
BIAB Lås & Larm är ett tryggt och väletablerat säkerhetsföretag som arbetar med installationer och service av moderna säkerhetslösningar till både företag och offentlig verksamhet. Vi erbjuder allt från passersystem, larm och kameraövervakning till brandlarm och porttelefoner - och vi är med från planering till färdig lösning.
Just nu växer vi och söker dig som vill ta ett steg in i säkerhetsbranschen som montör. Hos oss får du arbeta praktiskt, lära dig av erfarna kollegor och utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
I rollen som montör får du lära dig yrket genom att assistera våra erfarna tekniker vid installation och service av säkerhetssystem. Du kommer att vara en viktig del i teamet och utvecklas i takt med att du får mer erfarenhet och ansvar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Jobba med installation och service av säkerhetssystem som larm, passersystem, CCTV och brandlarm
Felsöka och göra enklare underhåll för att skapa trygghet för våra kunder
Arbeta med innovativa system från ledande leverantörer som Vanderbilt, RCO, ASSA ARX och UTC
Förbereda material och verktyg för smidiga och effektiva arbetsmoment
Dokumentera ditt arbete i system och appar - du bidrar till säker och korrekt service
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet och har ett genuint tekniskt intresse. Kanske har du gått el- eller teknikprogram på gymnasiet, jobbat praktiskt inom bygg eller el, eller kanske skruvat mycket på egen hand. Det är viktigt att du vill lära dig och har rätt inställning!
Eftersom du kommer att arbeta hos våra kunder ser vi gärna att du är:
Nyfiken och lärande: Du är inte rädd att ställa frågor eller testa nytt
Noggrann: Säkerhet handlar om detaljer - du förstår vikten av att göra rätt
Serviceinriktad: Du gillar att ge ett bra intryck och bemöta kunder professionellt
Punktlig och ansvarstagande: Vi litar på att du dyker upp i tid och tar ansvarPubliceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
B-körkort - du kommer behöva ta dig mellan olika kunduppdrag
El eller teleteknisk utbildning
God svenska i tal och skrift - eftersom du kommunicerar med både kunder och kollegor
Goda tekniska färdigheter - antingen genom utbildning eller praktisk erfarenhet
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av montering, el eller lås
Säkerhetsrelaterade utbildningar (ex. brand, larm, CCTV)Övrig information
Start: Efter överenskommelse.
Arbetstider: 7 - 16.
Placering: Vi har kontor i Tullinge, och genomför jobb i hela Stockholmsområdet.
Anställningsform: Heltid tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6146814-1800388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9697870