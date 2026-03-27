Montör teknisk isolering
2026-03-27
Erik Gustafssons Isolering är ett företag som inriktar sig på rör och ventilations isolering, vi har också en gren inom företaget som håller på med muffning av fjärrvärmerör samt svetsning av fjärrkyla.
Vi tillhandahåller även tjänster som brandtätning och rör samt ventilmärkning.
Projekten varierar mellan mindre löpande jobb och större entreprenader inom båda grenarna, vi ser inga projekt som varken för stora eller små.
Erik Gustafssons Isolering är ett av Örebros och Sveriges äldsta och anrikaste isolerings företag med en enorm samlad erfarenhetsbank, denna kommer framför allt från flertalet av våra anställda som varit i branschen över 30 år.
Vi är inne i en expansiv fas och söker därför ett antal drivna medarbetare till våran avdelning i Örebro.
Vi söker dig som är positiv som person och har hög arbetsmoral.
Arbetet kräver att du tar ansvar för din egen insats och är självgående, samtidigt som du trivs och fungerar bra med att samarbeta med dina kollegor.
Tidigare erfarenhet av teknisk isolering är ett krav.
Arbetsuppgifter består i huvudsak av:
• VVS isolering
• Ventilations isolering
• Kyl isolering
• Brandtätning
• Rör och ventilmärkning
• Ev isolerings plåtslagning
Gustafssons Isolering tillhandahåller servicebil varav B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaper vi värdesätter är hög arbetsmoral och förmåga att lösa problem.
Intervjuer och anställning sker löpande, så välkommen med ditt CV och personliga brev redan idag till christian.trygg@gustafssonsisolering.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: christian.trygg@gustafssonsisolering.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Isolerings montör Örebro".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erik Gustafssons Isolerings AB
(org.nr 556181-1406)
För detta jobb krävs körkort.
Gustafssons Isolerings AB, Erik
9825406