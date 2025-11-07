Montör / Teknisk Installatör
2025-11-07
Vi söker en driven och självgående person som skall jobba som montör/teknisk Installatör.
Är du tekniskt lagd, händig och gillar att se konkreta resultat av ditt arbete? Vill du ha ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!.
Du kommer att bygga och installera smarta, kundanpassade lösningar inom materialhantering - som lagerinredning, monteringsliner, rullbanor och specialvagnar etc
Varje projekt är unikt, vilket ger dig chansen att utvecklas både tekniskt och personligt i ett engagerat team med korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Montera och bygga kundanpassade produkter i vår verkstad.
Installera och driftsätta lösningar på plats hos kund (resor förekommer).
Sammanställa och packa kundorder
Lösa problem och anpassa lösningar direkt vid behov.
Vi söker dig som:
Har gymnasial utbildning, gärna inom hantverk eller teknik.
Har B-körkort.
Är händig och gärna har erfarenhet från metall-, bygg- eller industribranschen
Är driven, noggrann och självsäker - du tar initiativ och gillar att hitta lösningar.
Trivs i team och har en social och positiv framtoning.
Meriterande: Erfarenhet av ledarskap eller montage ute på fält. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
e-post
E-post: per@gbd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gbd Lagersystem AB
(org.nr 556466-4059)
Grönsta Industriväg 8 A (visa karta
)
635 02 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9595041