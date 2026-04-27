Montör/Svetsare | Lernia | Vetlanda
Nu har du möjlighet att kliva in i en mindre, specialiserad produktion där noggrannhet, ansvar och tekniskt hantverk står i centrum. Du blir en viktig del av ett mindre team som konstruerar och tillverkar kundanpassade hydraulcylindrar av absolut toppklass.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning 6 mån - med chans till förlängning (heltid)
Arbetstider: Dagtid
Placeringsort: Vetlanda
Till anläggningen i Vetlanda kommun söker vi nu en noggrann och tekniskt kunnig montör/svetsare. I rollen arbetar du med montering av hydraulcylindrar samt manuell svetsning utifrån ritningsunderlag. Du blir en del av ett mindre team, där kvalitet och noggrant utfört hantverk är avgörande. Arbetet sker på dagtid med start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är ödmjuk, noggrant strukturerad och trivs i en miljö där precision och ansvar är en naturlig del av vardagen. Du arbetar självständigt med trygghet i ditt hantverk, samtidigt som du uppskattar och bidrar till ett gott samarbete när arbetet kräver gemensamma insatser. Du är nyfiken, lättlärd och har en stark vilja att utvecklas vidare inom ditt område. Med tidigare erfarenhet från industri och ett genuint tekniskt intresse tar du dig an dina arbetsuppgifter med professionalism, pålitlighet och ett högt kvalitetsfokus.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska (tal, skrift och läsförståelse)
Erfarenhet av montering inom industri eller tillverkning
Erfarenhet av manuell svetsning, gärna inom TIG och MAG
Meriterande
Svetsarprövningar enligt ISO 9606-1 (MAG) eller 14732 (TIG)
Ritningsläsning & mätteknik
Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278429-1969713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
574 38 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
