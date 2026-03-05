Montör/Svets
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Skurup Visa alla svetsarjobb i Skurup
2026-03-05
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Skurup
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Trivs du att jobba i verkstadsmiljö? Kan du montera utefter ritningar? Har du erfarenhet av svetsning? Läs då absolut vidare!Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Ett av våra kundföretag växer och behöver fylla på med en svets-kunnig montör. Här kommer du att jobba såväl självständigt som i grupp, beroende på vad projektet kräver. Du kommer att vara en del i ombyggnationer av arbetsfordon.
Arbetstid dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är du en händig, allsidig och noggrann verkstadsarbetare? Har du sysslat med montering och svetsning och tycker det är roligt att tillverka saker? Då ska du absolut söka tjänsten!
Du måste behärska svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg 0417-77 99 85.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök gärna direkt, då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning som förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Kontakt
Sebastian Strömberg 0417-77 99 85 Jobbnummer
9778985