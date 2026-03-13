Montör Ställverk/kontrollskåp
2026-03-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Montör av ställverk och kontrollskåp sökes
Vi söker flera erfarna montörer till arbete med montering och tillverkning av ställverk och kontrollskåp hos en av våra kunder. Här får du arbeta i en teknisk miljö där kvalitet, noggrannhet och yrkesskicklighet är i fokus.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen arbetar du med montering, uppbyggnad och test av ställverk och kontrollskåp enligt ritningar och tekniska underlag. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk kompetens och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Montering av ställverk och kontrollskåp
Tillverkning och sammanställning enligt ritningar och tekniska underlag
Mekaniskt montage av komponenter
Tolkning av elscheman och förbindningstabeller
Test och verifiering av färdiga skåp
Säkerställa att arbetet uppfyller kvalitetskravKvalifikationer
Teknisk utbildning inom el eller motsvarande erfarenhet
Minst 3-4 års erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av montering enligt ritningar och tekniska underlag
Kunskap inom elscheman, förbindningstabeller, mekaniskt montage och test av skåp
Noggrann, kvalitetsmedveten och problemlösningsorienterad
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en teknisk och professionell miljö
Möjlighet att arbeta med kvalificerad montering och test
En arbetsplats där kvalitet är ledordet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: richard@oplana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oplana Manufacturing Services AB
(org.nr 559493-7533)
721 30 VÄSTERÅS Jobbnummer
9795780