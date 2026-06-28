Montör Stall inventarier
Johansson, Christian / VVS-jobb / Åstorp Visa alla vvs-jobb i Åstorp
2026-06-28
, Bjuv
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, Bjuv
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som trivs med att leverera hög service, hög kvalitet samt innehar goda montageegenskaper! I rollen som montör ingår det att agera serviceinriktat med ordning och reda på arbetsplatsen. Din huvudsakliga uppgift är att montera ventilation samt foder/vattenutrustningn i stallar , främst fjäderfä. Som du förstår är arbetet i huvudsak fysiskt. Vi söker dig som Trivs med fysiskt arbete och är inte rädd för höjder. Är serviceorienterad; Uppvisar stor vilja att lyssna in och möta samt tillvarata kundernas & medarbetarens önskemål. Använder ett metodiskt, systematiskt tillvägagångssätt, planerar i förväg samt prioriterar sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.Uppvisar förtroende och är pålitlig. Arbetar bra även i pressade situationer Tar initiativ och ansvar; Agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Samarbetar bra med andra, delar med sig av kunskap, erfarenheter och information, Du har minst behörighetsnivå B-Körkort Meriterande: Certifikat för heta arbeten Certifikat för fallskyddsutbildning Certifikat för liftutbildning & Säkra lyft Viktigt är att du innehar: Kunskap om produkter & verktyg God kommunikativ förmåga, muntligt och skriftligt i svenska Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid/Dagtid Placeringsort: Åstorp. En del resejobb kan förekomma. Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka! Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Christianansokan.cjle@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Mail
E-post: Ansokan.cjle@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johansson, Christian Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Johansson Entreprenad, Christian Jobbnummer
9982182