Montör söks till Husqvarna fabriken
2025-08-15
Vi på Randstad söker nu efter drivna och noggranna montörer för kommande behov i och runt om Jönköping. Har du tidigare erfarenhet från montering och produktion, kan detta vara en roll som passar dig!
Vi söker dig som är motiverad och noggrann samt är öppen för att lära sig nya saker. För att trivas i rollen ska du trivas att arbeta i högt tempo och kunna arbeta såväl självständigt som i team med andra. Våra kunder har olika sätt att montera på beroende på vilken avdelning du är på, verktyg som används är t.ex skruvdragare och olika provutrustningar. Skriftliga instruktioner samt ritningar är underlag till monteringen.
Arbetet hos våra kunder är förlagt antingen dagtid 07.00-16.00 eller olika skifttider.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vid frågor eller funderingar, kontakta konsultchef Johan Wallin på johan.wallin@randstad.se
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Ansvarsområden
Montering
Hel och del montering
Montering på line
Montering efter ritningarKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av montering
God kommunikativ förmåga i Svenska, både i tal och skrift.
B körkort och tillgång till bilOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
