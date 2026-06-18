Montör sökes till Polyproject i Norrköping!
Pokayoke AB / Montörsjobb / Norrköping Visa alla montörsjobb i Norrköping
2026-06-18
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Polyproject är specialiserade på produkter för rening av aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. Företaget är en av Skandinaviens ledande miljöteknikleverantörer och levererar såväl nyckelfärdiga anläggningar som skräddarsydda komponenter. Med över 50 års erfarenhet utvecklar de kontinuerligt tekniska lösningar för att möta marknadens krav och kundernas behov.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Har du tidigare erfarenhet från industri och trivs med att arbeta praktiskt? Vår kund Polyproject Environment AB i Kolmården erbjuder nu möjligheten att utveckla din kompetens inom plastindustrin. Behovet är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos kund när deras verksamhet växer.
Start: Omgående
Ort: Kolmården, Norrköping
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid, visstidsanställning med chans till förlängning
Lön: Enligt kollektivavtal och kundens GFLArbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med montering och färdigställande av glasfiberprodukter. Arbetet är varierat och innefattar:
• Anpassning och montering enligt kundspecifika ritningar
• Bearbetning av material
• Truckkörning och hantering av gods
Erfarenhet av montering, ritningsläsning och arbete i ett högt tempo är meriterande. Har du även truckkort (A+B), traverskort och erfarenhet av att hantera otympligt gods är det ett plus. Traverskort är meriterande, men kan även erbjudas via utbildning för rätt person.
Vad vi söker
• Truckkort A+B
• Praktiskt lagd och trivs med monteringsarbete
• God fysik och vana att arbeta i ett högt tempo
• Erfarenhet från plastindustri är meriterande
• Erfarenhet som montör är meriterande
Som person är du nyfiken, noggrann och har ett högt driv. Du trivs med att arbeta fysiskt och har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter.
En kontroll av belastningsregistret kan komma att genomföras. Drogtest och medicinsk kontroll kan förekomma inför anställning.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Om Pokayoke
Anställningen sker hos Pokayoke AB och innebär att du blir en del av vår konsultverksamhet. Du erbjuds trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt löpande stöd och uppföljning från din Operations Manager. Om samarbetet fungerar väl finns möjlighet till fortsatt anställning direkt hos kund.
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Rekryteringsprocessen sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Urval och intervjuer sker kontinuerligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Dospace Sankt Persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se Jobbnummer
9970578