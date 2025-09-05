Montör sökes till Nässjö
2025-09-05
Är du en händig person som vill vara med i hela kedjan från detalj till färdig produkt och vara en del av ett framåt team - då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu montörer till ett företag i Nässjö. Flera av våra uppdrag är långsiktiga med möjlighet att sedan bli anställd på det aktuella företaget eller via oss på OnePartnerGroup. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som montör arbetar du i huvudsak med att montera olika detaljer, stora som små, i olika material. För att du ska trivas på jobbet och må bra, så bör du trivas med att jobba i ett högt tempo med mycket att göra. Du behöver också kunna ta ansvar för ditt arbete och gör det med noggrannhet. Du är också en lagspelare som gärna arbetar i grupp. Att du är plikttrogen och sköter dina arbetstider på ett föredömligt sätt är en självklarhet!
Vem är du?
Som person är du teknikintresserad, kvalitetsmedveten och gillar utmaningar. Du är trygg och anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Du har en god social förmåga och är serviceinriktad att arbeta både i team och självständigt är något du bemästrar väl. Tjänsten är en initial visstidsanställning på OnePartnerGroup med chans till förlängning hos oss eller att du fortsätter din anställning hos kundföretaget. Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift.
Kunna läsa och förstå monteringsinstruktioner.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete inom industri är det meriterande men inte avgörande.
Truckkort
Vad erbjuder vi dig
Tjänsten innebär att du till en början blir visstidsanställd på 6 månader och om allt går som planerat fortsätter du antingen på OnePartnerGroup eller får en anställning hos kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Sista ansökningsdag är den 26 september men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Fredric Fendrich på fredric.fendrich@onepartnergroup.se
. Tänk på att vi enbart tar emot ansökningar via hemsidan och inte via mail.
