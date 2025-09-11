Montör sökes till kund inom tågbranschen
2025-09-11
Om kundföretaget
Vi söker nu montörer till vår kund inom tågbranschen i centrala Göteborg. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med montering av bland annat tågdörrar på tåg och bidra till att hålla kollektivtrafiken rullande.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som montör kommer du först att montera ihop tågdörrarna och deras komponenter. När dörrarna är klara monteras de sedan på plats direkt på tågen, där du säkerställer att de fungerar som de ska och gör de justeringar som behövs. Arbetet utförs med hjälp av handverktyg och enklare mätutrustning och kräver noggrannhet samt ett öga för kvalitet. Du arbetar nära dina kollegor och följer tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner genom hela processen.Profil
• Är händig och har god verktygsvana
• Har erfarenhet av mekaniskt arbete (erfarenhet från tågbranschen är meriterande)
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Övrig information
• Anställningsform: Direktrekrytering - du blir anställd direkt hos vår kund
• Arbetstid: Dagtid
• Placeringsort: Centrala GöteborgOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se
9505021