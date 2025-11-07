Montör sökes till kund i Örebro
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsmontörsjobb / Örebro
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Profil
Som montör kommer du arbeta med montage av mekaniska detaljer på truckar. Viktigt är att du har stor erfarenhet av montering och kan följa ritningar och kunna läsa El scheman. De mekaniska detaljerna ska monteras med stor noggrannhet.
Som verkstadsmontör kommer du jobba med större verkstads mekanik. Här är det viktigt att du är van att montera större delar enligt ritningar.
Det krävs det att du är bekväm med att hantera verktyg, veta vilken typ av material som ska användas vid montage och montera enligt ritningar.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av antingen större monteringsjobb eller inom finmekanik. Meriterande är om du tidigare arbetat som montör/mekaniker inom industri. Kvalifikationer
• God förståelse i svenska språket
• Truckkort
• Kunnig i ritningsläsning
• Erfarenhet av verkstadsarbete inom montage/mekanik
Meriterande:
• Utbildning i verkstads mekanik Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Shamoun amanda.shamoun@posti.com Jobbnummer
9593304