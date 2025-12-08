Montör sökes till kund i Falköpingområdet
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en erfaren montör till vår kund i Floby
Här kommer du arbeta med kundanpassad montering av både små och stora detaljer på en lastbil vilket ställer stora krav på att du är en problemlösare. Kan vara så att man behöver bocka eller svetsa till plåtdetaljer samt koppla el i fordonen.Kvalifikationer
Du som söker har teknisk gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. För dig är fordon ett stort intresse och du har vana att skruva mycket med bilar samt så brinner du för teknik. Du ska även vara van vid ritningsläsning. Har du erfaren av el och hydraulik när det kommer till bilar är det meriterande.
Du som söker är engagerad och lyhörd. Du har ett personligt engagemang och kan arbeta självständigt. Du måste vara driven/effektiv i ditt arbete och hela tiden arbeta med kvalité som högsta prioritering. Vidare är du en lagspelare som gillar att samarbeta och är prestigelös inför de arbetsuppgifter du tar dig an. Här arbetar du i ett lag och tillsammans ser ni till att leverera brandbilar i världsklass!
Uppdraget är en inhyrning via oss på NearYou med stora chanser att anställningen sedan övergår till kund.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, välkommen att söka!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
