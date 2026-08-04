Montör sökes till kund i Åstorp
Uniflex AB / Montörsjobb / Åstorp Visa alla montörsjobb i Åstorp
2026-08-04
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eller i hela Sverige
Om tjänsten Nu söker vi dig som vill arbeta som montör hos vår kund i Åstorp. Här får du möjlighet att arbeta i en varierande och praktisk roll där du blir en viktig del av produktionen. Vi söker dig som trivs i en industriell miljö, har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Arbetsuppgifter I den här rollen kommer du att arbeta brett inom produktionen med fokus på montering. Du kommer att vara delaktig i flera delar av tillverkningsprocessen och bidra till att säkerställa hög kvalitet och ett effektivt arbetsflöde. Arbetstid: Måndag till fredag, kl. 07:00–16:00.
Vem är du? Ditt ansvar omfattar bland annat • Sammanfogning och montering av olika komponenter längs montagelinan • Kabeldragning och enklare elarbeten • Montering av plåt och VVS-delar • Kontroll, uppföljning och dokumentation av arbetet som utförs • Samarbete med kollegor för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög produktkvalitet
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167112-2129736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Jobbnummer
10021159