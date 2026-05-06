Montör sökes till Jenå reklam i Linköping
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Vi på Jenå Reklam är ett företag vars affärsidé är utveckling/produktion/installation av skyltar, bildekorer och digitalprint. Oavsett storlek och media. Vi är ett 15-tal servicemedvetna proffs på Tornbyområdet i Linköping som vill hjälpa företag att kommunicera bättre. Vi startade verksamheten 1982 och är ett av de bäst etablerade Linköpingsföretagen i branschen. Vi bistår med effektiva lösningar tack vare kompetent, idérik personal och med en modern teknikpark. Vår strävan är att all produktion ska ske inom husets väggar för största möjliga kvalitetskontroll, snabbhet och flexibilitet.Arbetsuppgifter
Som montör på Jenå Reklam kommer du att vara en viktig del av vårt team. Du får chansen att arbeta med varierande uppgifter inom produktion och montering av skyltar, bildekorer och mycket mer. Arbetet är både fysiskt och tekniskt utmanande och innebär att du får använda din kreativitet och ditt hantverkskunnande för att hjälpa våra kunder att kommunicera effektivt genom våra produkter. Dina huvudarbetsuppgifter är att aktivt delta i produktionen och förbereda inför montage, inklusive solfilmer och dekor. Du kommer att använda verktyg som skruvdragare och vattenpass samt arbeta med material som trä och aluminium. Arbetet innebär också att du ibland kommer att arbeta på höga höjder med hjälp av liftar och andra säkerhetsanordningar. Dessutom utför du precisionsarbete som kräver goda ögonmått och en tränad blick.Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har sinne för detaljer. Du bör vara van vid att arbeta med de vanligaste verktygen som skruvdragare, vattenpass och andra montörsredskap. Det här jobbet är en hands-on roll där du aktivt bidrar till våra kunders marknadsföring och reklam, snarare än att arbeta framför en skärm. Du är händig och tekniskt intresserad, noggrann, initiativtagande och serviceinriktad. God social kompetens och förmåga att arbeta både självständigt och i team är viktigt. Arbetet kräver dessutom tålamod och stresstålighet, eftersom det kan innebära att hantera tidspress och detaljerade uppgifter.
Krav. * B-körkort * Goda kunskaper i svenska.
Meriterande: * Tidigare erfarenhet av arbete på väg och kunskap om fallskydd är meriterande. * Erfarenhet av liknande jobb är fördelaktigt.
Tjänsten är på heltid och utgår från vårt kontor i Linköping. Vi tillhandahåller företagsbilar för transport till olika arbetsplatser. Arbetstiderna är måndag till torsdag från kl. 07:00 till 16:00 och på fredagar från kl. 07:00 till 14:00.
I den här rekryteringen samarbetar Jenå Reklam med Skill. Urvalsprocessen kommer att påbörjas direkt efter sista ansökningsdagen den 24:e maj 2026.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
582 54 LINKÖPING
