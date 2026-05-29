Montör sökes till Isringhausen i Kungsbacka!
Letar du efter ett långsiktigt uppdrag i Kungsbacka? Är du nyfiken på att arbeta inom produktion och dessutom har ett tekniskt intresse? Skicka då in din ansökan till oss för att ta första steget mot att arbeta på vårt kundföretag Isringhausen AB!Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Isringhausen verkar inom fordonsindustrin och monterar lastbilsstolar till yrkeschaufförer. Företaget har sitt ursprung i Tyskland och fabriken i Kungsbacka.
Som montör kommer du arbeta med att sätta ihop komponenter till säten som ska skickas vidare till företagets kunder inom lastbilsbranschen. Miljön präglas av fysiskt arbete och noggrannhet då allas insats är viktig för att tillverkningen av produkterna ska bli både effektiv och kvalitativ.
I din roll som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Montering av komponenter till lastbilsstolar
• Följa instruktioner på svenska
• Samarbeta med truckförare och andra montörer
Du kommer att arbeta 07-16 måndag-torsdag och 07-14:45 på fredagar. Tjänsten startar enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken på montering vill ha ett långsiktigt uppdrag. Kanske vill du fördjupa din kompetens inom montering? För att passa för den här tjänsten tror vi att du trivs med att arbeta fysiskt och att använda dina händer som främsta arbetsredskap. Om du blir rastlös av att sitta stilla är detta ett perfekt jobb för dig då allt ditt arbete kommer ske ståendes. Du har en förmåga att se din roll i ett större sammanhang då produktionen bygger på att alla medarbetare samarbetar för att producera lastbilsstolar av högsta kvalitet. Ditt tekniska intresse och din noggrannhet är två saker som gör att just du kommer passa i rollen som montör.
Viktigt för tjänsten är:
• Goda kunskaper i Svenska
• Tekniskt intresse
• Noggrann
Meriterande för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom industri
• Tidigare erfarenhet av montering
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Tjänsten innebär en anställning i Adecco Sweden AB, men arbete hos vår kund. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av Adecco för att utföra arbete hos kundföretaget och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök". Vänligen notera att vi i vissa av våra processer använder vi även videointervjuer, fler tester och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig: Adal Burhan på Adal.burhan@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
411 40 GÖTEBORG
