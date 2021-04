Montör sökes till Göteborg - Framtiden i Sverige AB - Tunnplåtslagarjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg2021-04-02Är du händig, flexibel och arbetsvillig? Vill du arbeta med händerna i ett nischat bolag med lågt i tak och trevliga kollegor? Då är du rätt person för oss.2021-04-02I din roll som Montör hos vår kund kommer du främst placerad i Göteborg att montera uterum/pergolas, solskydd, samt räcken och skjutpartier i glas. Du kommer att åka runt (tillsammans med kollegor) inom Göteborgsområdet till både privatpersoner samt företag och bostadsföreningar där ni kommer att leverera skräddarsydda lösningar efter kundens unika behov.Vår kund är baserade i Göteborg och specialiserar sig på att leverera skräddarsydda byggnationer inom pergola, uterum, screener, höj- och sänkbart glas samt skjutglas. Dem är idag 7 personer, varav 3 montörer som nu letar efter ytterligare en kollega till gänget.Vi söker dig som med arbetsvillighet, flexibilitet och kundfokus vill vara en del av detta härliga bolag!Skallkrav:HändigFlytande svenskaKörkort BMeriterande:Tidigare erfarenhet från:SnickeriMontageGlasmästeriSkylttillverkningBalkonginglasningStartdatum: OmgåendeUrval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Dennes uppgift är att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Unga Talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period att vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över till kundföretaget.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671203