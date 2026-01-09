Montör sökes i Västerås!

Libera i Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås
2026-01-09


Uppdraget
Vi söker nu en montör till vår kund där du kommer att arbeta i en teknisk och praktisk miljö. Här får du möjlighet att utvecklas och få in en fot i arbetslivet - viktigt är att du har rätt inställning och vilja att lära.

Om jobbet
I rollen som montör kommer du bland annat att:

Skala och bearbeta elkablar

Dra och montera kabel enligt ritning och instruktioner

Arbeta med enklare tekniska moment i produktion

Säkerställa kvalitet och noggrannhet i ditt arbete

Vem du är

Gärna att du har en teknisk bakgrund, exempelvis har gått el- eller teknikprogrammet på gymnasiet

Har någon tidigare erfarenhet från produktion, montage eller tekniskt arbete

Inte nödvändigtvis har lång erfarenhet - vi värdesätter personlighet, noggrannhet och rätt inställning

Är praktiskt lagd, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team

Tillsättning:
Omgående
Arbetstider:
Dagtid 7-16 måndag-fredag

I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7028083-1782358".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Linslagargränd 3 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9676901

