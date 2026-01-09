Montör sökes i Västerås!
Uppdraget
Vi söker nu en montör till vår kund där du kommer att arbeta i en teknisk och praktisk miljö. Här får du möjlighet att utvecklas och få in en fot i arbetslivet - viktigt är att du har rätt inställning och vilja att lära.
Om jobbet
I rollen som montör kommer du bland annat att:
Skala och bearbeta elkablar
Dra och montera kabel enligt ritning och instruktioner
Arbeta med enklare tekniska moment i produktion
Säkerställa kvalitet och noggrannhet i ditt arbete
Vem du är
Gärna att du har en teknisk bakgrund, exempelvis har gått el- eller teknikprogrammet på gymnasiet
Har någon tidigare erfarenhet från produktion, montage eller tekniskt arbete
Inte nödvändigtvis har lång erfarenhet - vi värdesätter personlighet, noggrannhet och rätt inställning
Är praktiskt lagd, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team
Tillsättning:
Omgående
Arbetstider:
Dagtid 7-16 måndag-fredag
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
