Montör sökes

Evi Industries Vaggeryd AB / Montörsjobb / Vaggeryd
2025-08-18


Visa alla montörsjobb i Vaggeryd, Gnosjö, Aneby, Jönköping, Sävsjö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Evi Industries Vaggeryd AB i Vaggeryd

Om Företaget
Vill ni jobba för ett företag som hela tiden utvecklar sig, och håller sig i framkant när det gäller produktionsteknik, automatiseringar, konstruktion och organisation? Då har ni hittat rätt.
Vi erbjuder våra kunder tillverkning i de nyaste, modernaste, miljövänligaste, effektivaste maskiner som finns på marknaden inom plåtbearbetning, svetsning, pressning, kantpressning, montering, och testning. Genom vårt samarbete inom gruppen är vi en snabbfotad resursstark aktör som kan erbjuda allt en kund kan önska sig inom plåtbearbetning, från en enkel laserskuren plåtbit till fullskalig presstillverkning.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
Vi söker medarbetare inom montering. Arbetet omfattar ritningsläsning, mätning och verifiering av detaljer, förebyggande underhåll och att följa körplaner enligt vårt affärssystem Monitor. Du skall vara flexibel att hjälpa till med andra arbetsuppgifter om så krävs.
Du erbjuds ett omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater som strävar mot gemensamma mål.

Dina personliga egenskaper
Du är en drivande problemlösare med stort kvalitetstänkande och hög initiativförmåga. Du har också ett stort intresse för teknik och har ett kreativt tänk. Vi söker dig som kan arbeta självständigt samt att du ser positivt på nya utmaningar. Du är en lagspelare som värdesätter gott samarbete och god stämning kollegor emellan. Du är en förespråkare av ordning och reda och söker ständigt förbättra processerna i dina arbetsuppgifter.
Vi värderar noggrannhet, punktlighet och hög arbetsmoral.
Meriterande:
Kunskaper i affärssystemet Monitor
Du har truckkort
Datorvana
God svenska i tal och skrift.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: valdete.jusufi@evi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evi Industries Vaggeryd AB (org.nr 556337-6143)
Ödetuguvägen 42 (visa karta)
567 23  VAGGERYD

Arbetsplats
EVI Industries AB

Kontakt
Valdete Jusufi
valdete.jusufi@evi.se
0722252483

Jobbnummer
9462792

Prenumerera på jobb från Evi Industries Vaggeryd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Evi Industries Vaggeryd AB: