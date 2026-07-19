Montör sökes - Start vecka 32
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2026-07-19
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Är du en praktiskt lagd person som trivs i ett högt arbetstempo och gillar att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu montörer till en av våra kunder med produktionsstart vecka 32. Arbetsplatsen är belägen ett par mil utanför Växjö, vilket innebär att du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta med montering av produkter i en modern produktionsmiljö. Arbetet ställer krav på noggrannhet, effektivitet och en god samarbetsförmåga. Du blir en del av ett engagerat team där alla arbetar mot samma mål.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Trivs med ett högt arbetstempo.
Är en lagspelare och har lätt för att samarbeta.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Har körkort och tillgång till egen bil.
Har erfarenhet av montering eller industriarbete är meriterande, men rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder dig
Start vecka 32.
Arbete på 2-skift.
En trygg anställning hos ett väletablerat företag.
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas och växa inom industrin.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
10006111