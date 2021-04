Montör/snickare Med Elkunskap Sökes Till Jpgs Kaross I Skummeslö - AB Effektiv Halmstad - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Halmstad

AB Effektiv Halmstad / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Halmstad2021-04-12Söker du nytt arbete inom produktion?Är du händig, arbetsvillig och teknikintresserad, och vill arbeta med att bygga lastbilspåbyggnader?Då kan vi ha tjänsten för dig!Om vår kundJPGS Kaross AB finns i det natursköna samhället Skummeslövsstrand i Laholms Kommun. På JPGS Kaross produceras olika typer av skåpsbyggnationer till såväl stora som små fordon. Det är ett innovativt företag i ständig utveckling, som ofta specialanpassar produkter till kundens individuella önskemål, samtidigt som de erbjuder färdiga koncept. Allting tillverkas i deras ändamålsenliga lokaler, från limhallen där sandwichelementen tillverkas enda fram till slutkontroll. Med kunden i fokus, snabba beslutsvägar och hög kunskap, strävar de mot att vara den självklara leverantören av lastbilspåbyggnader på den skandinaviska marknaden.2021-04-12Arbetsuppgifter består i att montera ihop olika typer av skåpbyggnationer till lastbilar. Det du främst kommer att arbeta med är montering där bland annat nitning, limning och ställande av maskiner och viss programmering ingår. Teknisk förståelse och goda kunskaper inom CAD-program är därför meriterande. Viss svetsning förekommer.Vi söker dig som gillar att jobba med montering, som kan lite av varje, och trivs i ett litet team där man hjälps åt. Vidare är du en person som har god arbetsmoral, är produktiv och drivs av goda resultat. Vi söker dig som är händig och van att arbeta med kroppen, då arbetet till stor del är fysiskt.Vi tror att du har arbetat med någon form av hantverk tidigare, alternativt har läst en gymnasial/eftergymnasial utbildning inom el, teknik, mekanik, eller bygg och anläggning. Detta då du bör vara bekväm med att hantera diverse handverktyg såsom t.ex. cirkelsåg och skruvdragare, samt bör ha maskinvana och god erfarenhet av ritningsläsning. Har du dessutom elkunskap och behörighet så är detta ett stort plus. Utbildning i CNC och MIG/TIG svetsning, eller likvärdig erfarenhet är meriterande för denna arbetsuppgift. Vidare är du en noggrann person med god känsla för kvalitet.God svenska i tal och skrift är en förutsättning för arbetet.Körkort B och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetet.Minst 18 år fyllda.Truckkort A1-4, B1-4 är meriterande.För att passa in på företaget måste du visa ett driv och viljan att lära, då tanken är att du ska övergå till företaget efter 6 månaders uthyrning.Start: OmgåendeOrt: SkummeslövsstrandOmfattning: HeltidArbetstider: Dagtid, mån-fre.Är det dig vi beskriver ovan? Varmt välkommen med din ansökan via www.effektiv.se. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du inledningsvis vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget med chans till förlängning/övertag av kund.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23AB Effektiv Halmstad5684620