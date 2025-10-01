Montör SKF Couplings i Hofors
2025-10-01
Om oss
SKF Coupling Systems tillhör SKF Sverige AB och vår fabrik finns i Hofors. Vi är världsledande inom området "stela axelkopplingar".
Våra viktigaste kundsegment är kraftgenereringsindustri, ång- och gasturbiner och skeppsbyggnadsindustrin.
Om tjänsten
Jobbet kommer innefatta montering, testning och service av hydrauliska kopplingar, bultar och "bolt tensioners". Både fristående och i system där el och mekanik kan ingå. Specialbyggnationer och kundanpassade lösningar ger ett omväxlande arbete. Även andra produktlinjer i vår portfölj omfattas.
Samtliga delar inom arbetet internutbildas och passar dig som är tekniskt lagd och lösningsorienterad.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i ett företag med en stark kundbas. Du får bra villkor, ett fritt och självständigt arbete med intressanta produkter och trevliga medarbetare och kunder.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men även i grupp. Vidare tror vi att du förstår vikten av säkerhet och håller dig till de riktlinjer du ställs inför. Är du dessutom en person som sprider energi och skapar en bra gruppkänsla kommer du att bli en uppskattad kollega och medarbetare.
Utöver det så söker vi dig som:
Har ett tekniskt intresse och har några års erfarenhet av arbete inom industri, Kanske som mekaniker, hydrauliker eller montör av något slag.
Är kvalitetsmedveten, noggrann, självgående och gillar tekniska utmaningar
Har goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik
Klarar av att arbeta under tidspress och har en stark vilja att utvecklas
Behärskar Svenska och engelska i tal och skrift
Kran och truckkort är meriterande
Är du intresserad?
• och motsvarar profilen vi söker är du välkommen att skicka in din ansökan senast 2025-10-31.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta produktionsledare Mattias Gyllström, via e-post Mattias.Gyllstrom@skf.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Klara Rhodin, klara.rhodin@skf.com
