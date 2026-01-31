Montör Sew-Eurodrive Jönköping
Flit I Sverige AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2026-01-31
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flit I Sverige AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Din profil som montör
Vi söker dig som;
Har öga för detaljer och gillar när allt sitter som det ska
Trivs både med att jobba självständigt och tillsammans med kollegor
Tar ansvar, håller ordning och bidrar med positiv energi i teamet
Du är en noggrann och ansvarsfull person med tekniska förmågor som blir en viktig del av vårt team i Jönköping. Erfarenhet från montering inom industrin eller liknande arbete är meriterande men inget krav. Dina personliga egenskaper, inställning och driv är viktiga delar som vi värdesätter högt. Publiceringsdatum2026-01-31Arbetsuppgifter
Som montör hos oss blir du en central del i produktionen. Ditt huvudsakliga ansvar är att montera och testköra våra växlar och motorer enligt givna instruktioner och kvalitetskrav. Du ser till att varje produkt uppfyller våra höga standarder och att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.
När du har lärt dig hela monteringsprogrammet kommer du även att ingå i vår jourgrupp - en viktig del av vår serviceorganisation som säkerställer att våra kunder alltid får den hjälp de behöver.
Detta är en roll för dig som vill utvecklas inom industrin och vara med och skapa produkter av hög kvalitet i ett företag som värdesätter precision, laganda och engagemang.
Företaget Du blir en viktig del av
SEW-EURODRIVE är världsledande inom drivutrustningar till industrin. Vårt svenska huvudkontor samt monteringsfabrik finns i Jönköping. Vi är idag ett nittiotal anställda, omsätter 600 miljoner, AAA-rankade och ISO 9000- certifierade.
SEW-EURODRIVE har marknadens största produktprogram inom området motorer, växlar, decentraliserad elektronik, frekvensomformare, servosystem, motion control och AGV-lösningar. För varje kund skräddarsys lämpliga högkvalitativa lösningar. Du får arbeta med aktuella produkter som verkligen håller en av marknadens högsta kvalité och leveranssäkerhet samt täcker det mesta inom framtidens automation.
Du blir en del av ett välkänt och välmående globalt familjeföretag som tänker och agerar långsiktigt. Ett företag med en stark företagskultur, där sammanhållning och glädje är viktigt. Vi sätter medarbetaren i centrum och ger frihet under ansvar för att lyckas - på riktigt!
Placeringsort på SEW-EURODRIVE:s huvudkontor i Jönköping.
Tillsvidareanställning inleds med 6 månaders visstidsanställning
Heltid, dagtid
I denna rekrytering samarbetar vi med Flit AB. Kontaktperson är Erik Kylberg erik@flit.se
tel: 0768-646 000
Rekryteringsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 20/2 2026
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7148354-1817588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flit i Sverige AB
(org.nr 556772-0163), https://www.flit.se
Barnarpsgatan 11 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Flit Jobbnummer
9715612