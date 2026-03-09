Montör/resande montör/resande säljare
Nenab AB / Maskinreparatörsjobb / Sandviken Visa alla maskinreparatörsjobb i Sandviken
2026-03-09
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nenab AB i Sandviken
Nenab i Sandviken tillverkar fordonslyftar och domkrafter till verkstäder och besiktningsstationer i Sverige och andra länder. Våra produkter är kända för hög kvalitet. Vi söker nu en duktig montör till vår produktion som delvis ska jobba på monteringen i fabriken i Sandviken och delvis köra vår servicebil för att göra reparationer, installationer och försäljning hos kund runtom i Sverige. Anställningsstart direkt.
Om jobbet
I rollen som montör och resande montör hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp, tillsammans med dina kollegor ser du till att vår produktion är både effektiv och säker. I all vår tillverkning ligger fokus på utveckling, kvalitet samt ansvarstagande och du strävar alltid mot att ständigt hitta förbättringar i arbetet. Rollen som resande montör innebär montering av våra domkrafter och en del av jobben innefattar reparation och installation av domkrafterna hos slutkund. Körschemat planerar du och arbetsledaren och innehåller oftast kombinatin av planerade reparationer/service samt oplanerade stopp för försäljning av reservdelar och tillbehör. Kunderna befinner sig i hela landet och jobben kan innebära flera dagar i sträck ute hos kunden. Vi arbetar för närvarande dagtid och jobben hos kund kan innebära övernattning i den aktuella staden.
Tjänsten är Heltid. Arbetstimmar 40 timmar i veckan med flexmån.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet inom montering och mek. Erfarenhet är ett krav. Är du utbildad mekaniker, elektriker eller annan typ av hantverkare är det ett plus.
Du är kvalitetsmedveten, lösningsfokuserad och utför dina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Dina flexibla egenskaper kombinerat med en positiv inställning gör också att du tycker att det är roligt med förändringar. Förmågan att arbeta självständigt är ett måste för dig, samtidigt som att erbjuda en hjälpande hand till kollegor är en självklarhet och du är mån om att skapa bra relationer och samarbeten. Du är helt enkelt en riktig lagspelare som kan balansera eget ansvarstagande med teamwork!Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
På Nenab arbetar vi framförallt med en och fåstyckestillverkning vilket gör att det ställs höga krav på snabba omställningar och är ett varierande jobb. Det är hos våra medarbetare vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Vi är ett familjärt företag och är övertygade om att mångfald skapar en bättre omgivning och att inkludering är en förutsättning för att nå goda resultat. Det betyder att vi stöttar varandra, delar med oss av kunskaper och välkomnar allas olikheter. Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida.
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: martin.wretlind@nenab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande montör Nenab". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nenab AB
(org.nr 556628-5234)
Spångvägen 7 (visa karta
)
811 32 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Martin Wretlind martin.wretlind@nenab.com 026-25 07 30, 072-2206050 Jobbnummer
9786093