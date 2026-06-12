Montör Preprototypverkstaden
Saab Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Solna Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Solna
2026-06-12
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Elektronikmontör till tidig prototyptillverkning med arbetsuppgifter såsom
Montering, lödning, modifiering
felsökning och enklare testning
beredning av arbete till SMT/ytmonteringsmaskin/Pick-and-place
programmering och körning av SMT/ytmonteringsmaskin/Pick-and-place
bygga upp rutiner och processer för ny utrustning (pick-and-place-maskin inkl. lodpastadispensering) och arbetssätt kopplat till denna.
Din profil
Vi söker dig som är en noggrann person som har ett kvalitetstänk och förståelse för produktion och dess processer. Vi söker dig med tekniskt intresse och grundläggande förståelse kring elektronik och/eller mikrovågsteknik. Du har erfarenhet av maskinell loddispensering och komponentplacering. Du har högt ordningssinne och administrativ förståelse och talang, som du kan nyttja vid planering av inkommande uppdrag.
Du har en utbildning på gymnasienivå, alternativt YH-utbildning inom elektronik, eller liknande erfarenheter från arbetslivet och har ett intresse av teknik. Meriterande är lödcertifikat eller erfarenhet av elektronikreparationer. Övriga personliga egenskaper som vi värdesätter är förmågan att arbeta både självständigt och i grupp samt en positiv inställning till nya utmaningar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9960780