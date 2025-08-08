Montör med verkstadsvana

Industri Support Värmland AB / Grafikerjobb / Karlstad
2025-08-08


Publiceringsdatum
2025-08-08

Om företaget
Har du erfarenhet av verkstadsarbete och montering? Trivs du med att arbeta praktiskt och noggrant, och är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då kan detta vara tjänsten för dig!

För vår kunds räkning söker vi nu en montör med god verkstadsvana. Initialt är arbetstiden förlagd till dagtid, men det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta 2-skift vid behov längre fram.

Arbetsuppgifter
Montering av mekaniska komponenter

Arbeta utifrån ritningar

Hantering av truck (ledstaplare)

Eventuellt arbete med manuella maskiner som svarv och fräs (meriterande)

Profil
Erfarenhet av verkstadsarbete och montering

God ritningsläsningsförmåga

Truckkort - krav (ledstaplare)

Erfarenhet av svarv, fräs eller liknande maskiner är meriterande

Möjlighet att arbeta skift vid behov

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett praktiskt handlag. Du är van vid att arbeta självständigt men fungerar också bra i team.

Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.

I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.

Ersättning
Fast l?n

Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2852".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Industri Support Värmland AB (org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Berndt Levin
berndt.levin@industrisupport.com
070-190 73 66

Jobbnummer
9451266

