Montör med verkstadsvana
Industri Support Värmland AB / Grafikerjobb / Karlstad Visa alla grafikerjobb i Karlstad
2025-08-08
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Har du erfarenhet av verkstadsarbete och montering? Trivs du med att arbeta praktiskt och noggrant, och är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då kan detta vara tjänsten för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu en montör med god verkstadsvana. Initialt är arbetstiden förlagd till dagtid, men det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta 2-skift vid behov längre fram.Arbetsuppgifter
Montering av mekaniska komponenter
Arbeta utifrån ritningar
Hantering av truck (ledstaplare)
Eventuellt arbete med manuella maskiner som svarv och fräs (meriterande)Profil
Erfarenhet av verkstadsarbete och montering
God ritningsläsningsförmåga
Truckkort - krav (ledstaplare)
Erfarenhet av svarv, fräs eller liknande maskiner är meriterande
Möjlighet att arbeta skift vid behovDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett praktiskt handlag. Du är van vid att arbeta självständigt men fungerar också bra i team.
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9451266