Montör med start i augusti!
Randstad AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Gävle Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Gävle
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med ett praktiskt hantverk i en roll där din noggrannhet verkligen gör skillnad? Vi söker nu engagerade montörer till en välkänd aktör inom tillverkningsindustrin i Gävle. Här blir du en del av ett härligt team, samtidigt som du driver ditt eget arbete framåt under bekväma arbetstider på dagtid!Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör får du arbeta med produktionslösningar. Du monterar samman olika komponenter till större enheter och färdiga system utifrån tekniska instruktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Utföra manuell montering och sammansättning av detaljer och moduler.
Arbeta med olika typer av industrimaterial anpassade för produkterna.
Utföra självständigt arbete med stort fokus på hög kvalitet och precision, då varje produkt kräver unik fingertoppskänsla.
För att trivas i rollen tror vi att du som person är praktiskt lagd, driven och trivs med att ta stort eget ansvar för ditt slutresultat. Då arbetet kräver hög precision ser vi att du är mycket noggrann och kvalitetsmedveten. Du uppskattar en god teamkänsla på arbetsplatsen men har inga problem med att arbeta helt självständigt i ditt dagliga hantverk.
Det här är ett konsultuppdrag på inledningsvis 3 månader på heltid. Arbetstiderna är 07:00-16:00, med start i början av augusti. Visar du framfötterna och trivs på arbetsplatsen finns det mycket goda chanser till förlängning. Låter detta som något för dig? Vänta inte med din ansökan! Sök tjänsten via www.randstad.se
senast 12 juli 2026. Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Om Randstad
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Ansvarsområden
Utföra manuell montering och sammansättning av detaljer och moduler.
Arbeta med olika typer av industrimaterial anpassade för produkterna.
Utföra självständigt arbete med stort fokus på hög kvalitet och precision, då varje produkt kräver unik fingertoppskänsla.Kvalifikationer
Skallkrav:
Goda kunskaper i svenska (i både tal och skrift)
En stark praktisk och teknisk förståelse.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av produktion, verkstad eller montering.
Avslutad gymnasieutbildning från ett praktiskt program (t.ex. industri, fordon eller bygg).Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9f289204-209f-486b-ba57-02af21163928
803 09 GÄVLE Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9979922