Montör med lödkompetens - Kungsängen
2026-01-19
Är du en noggrann montör med erfarenhet av lödning och kablage? Här väntar spännande tekniska utmaningar i en högteknologisk miljö!

Om företaget
DeltaNordic är en svensk leverantör av avancerade elektriska och elektroniska system, med verksamhet i Europa och Asien. Företaget har produktionsanläggningar i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing, Kina. DeltaNordic erbjuder lösningar som sträcker sig från enstaka enheter till serietillverkning och betjänar branscher som försvar och säkerhet, energi, miljö, infrastruktur, IT, hissar, marin, gruvdrift, förpackning och råvaror.Om tjänsten
I rollen som montör med lödkompetens kommer du att arbeta med elektrisk montering av kablage och komponenter, där lödning är en viktig och återkommande del av arbetet. Monteringen sker främst i apparatskåp enligt ritningar och tekniska specifikationer. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, kvalitet och förståelse för tekniska underlag.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av lödning samt lödcertifikat FSD 5115G
Erfarenhet från tillverknings- eller industrimiljö, gärna inom montering, el eller elektronik
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt
God vana av att följa ritningar och instruktioner (ritningsläsning är meriterande)
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av elmontering, kablage, apparatskåp eller testning/provning av tekniska system är meriterande. För att trivas i rollen är du kvalitetsmedveten, tekniskt intresserad och lösningsorienterad.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar DeltaNordic med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Safia Jaouhari på safia.jaouhari@kraftsam.se
Ersättning
