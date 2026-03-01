Montör med känsla för mekanik och ritningar
2026-03-01
Gillar du praktiskt arbete och teknik? Vill du lära dig montera moderna maskiner med precision? Vi söker dig som är mekaniskt lagd, noggrann och kan läsa ritningar, och som vill starta din karriär som montör.
Om rollen
Som montör arbetar du med montering av mekaniska och elektriska komponenter, dragning av kablar och testning av färdiga produkter. Du får en ordentlig introduktion och tydliga instruktioner, och lär dig steg för steg hur arbetet går till. Rollen passar dig som vill utvecklas inom mekanik och el i en modern produktionsmiljö.
Upplägg: Heltid Arbetstider: Dagtid måndag-fredag Plats: Norra Stockholm
Exempel på arbetsuppgifter
Montering av maskiner och komponenter enligt ritningar och arbetskort
Dragning, koppling och märkning av kablage
Kontroll och test av färdiga produkter
Kvalitetskontroll av monterade enheter
Digital avrapportering
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, kan läsa ritningar och gillar att arbeta med händerna. Du är noggrann, tålmodig och vill lära dig både mekanik och el.
Det är meriterande om du:
Har läst El- och energiprogrammet eller Teknikprogrammet på gymnasiet
Har gjort praktik, sommarjobb eller erfarenhet från produktion, verkstad eller el/mekaniskt arbete
Vi erbjuder:
En trygg introduktion och handledning på plats
Möjlighet att växa och utvecklas inom yrket
Löpande, långsiktigt uppdrag
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
