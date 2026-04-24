Montör med känsla för kvalitet och noggrannhet
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vi söker nu noggranna och kvalitetsmedvetna montörer för att stötta vår kund under sommaren då deras ordinarie personal har semester. Uppdraget är tidsbegränsat över sommaren, men för rätt person finns goda chanser till förlängning efter sommaren.
Du blir en viktig del i produktionen och bidrar till att slutresultatet håller hög standard.
Vi söker dig som:
Har känsla för kvalitet och är noggrann i ditt arbete
Är ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete
Har truckkort
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Vi lägger stor vikt vid:
Din inställning och arbetsmoral
Din förmåga att följa instruktioner och arbeta säkert
Att du är en lagspelare som även kan arbeta självständigt
Vi välkomnar både kvinnor och män att söka tjänsten och ser mångfald som en styrka på arbetsplatsen
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Mellangatan 2 (visa karta
)
571 41 NÄSSJÖ Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Pernilla Backe pernilla.backe@uniflex.se Jobbnummer
9873570