Montör med C-körkortsbehörighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som montör med C-körkort hos vår kund inom fordonsindustrin får du en varierad roll där du kombinerar praktiskt monteringsarbete med ansvar för utleverans av färdiga fordon. Du arbetar med att montera fordonskomponenter och säkerställa att lastbilen är färdigställd enligt högt ställda kvalitetskrav inför leverans. Rollen innefattar även körning av lastbil i samband med utleverans. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och noggrannhet står i fokus. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor och passar dig som trivs i en praktisk och omväxlande vardag.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start efter vecka 33. Arbetstiden är främst förlagd till kvällsskift.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för fordonsindustrin och som innehar C-körkort. Har du tidigare erfarenhet av lastbilskörning är det meriterande. Rollen innehåller många praktiska moment och är stundtals fysiskt krävande, vilket gör att du behöver trivas med ett aktivt arbete och vara praktiskt lagd. Som person är du positiv, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du arbetar noggrant och effektivt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. För att lyckas i rollen ser vi även att du är flexibel, punktlig och trivs med att ta eget ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten är
• C-körkort (ladda upp detta i samband med din ansökan).
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten
• Vana vid fysiskt tungt arbete
• Tidigare arbetslivserfarenhet av att köra lastbil
• Erfarenhet från fordonsindustrin eller motsvarande
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Alicia Ambroz via alicia.ambroz@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Torggatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Alicia Ambroz alicia.ambroz@adecco.se Jobbnummer
10015543