Montör | Lernia | Vimmerby
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vimmerby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vimmerby
2026-02-06
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Kinda
, Västervik
, Eksjö
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med praktiskt arbete, har god fingerfärdighet och gillar att se ett konkret resultat av dina arbetsinsatser? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Placeringsort: Vimmerby
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Visstidsanställning (heltid)
Tillträde: Omgående
Som montör kommer du att arbeta med montering av olika typer av armaturer och komponenter. Arbetsuppgifterna varierar men består främst av:
Montering av elektriska och mekaniska delar
Noggrant kvalitetsarbete och kontroll av färdiga produkter
Effektivt arbete vid monteringsstation
Hantering av handverktyg och enklare maskiner
Arbete både självständigt och i team
Om dig
Fingerfärdig - du har lätt för att hantera små delar och precisionsmoment Noggrann - du arbetar strukturerat och levererar hög kvalitet Effektiv - du håller ett gott arbetstempo utan att tumma på detaljer Uthållig - du trivs med repetitiva arbetsuppgifter och kan hålla fokus över tid
Tidigare erfarenhet från montering, industri eller liknande är meriterande men inte ett krav. Vi värderar rätt personlighet och inställning högt.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Truckkort A-B, inget krav men meriterande
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vimmerby@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7184603-1828616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Sevedegatan 34 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9727623