Montör | Lernia | Vimmerby

2026-02-06


Är du en person som trivs med praktiskt arbete, har god fingerfärdighet och gillar att se ett konkret resultat av dina arbetsinsatser? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Placeringsort: Vimmerby

Tjänstgöringsgrad: Heltid

Arbetstider: Dagtid

Anställningsform: Visstidsanställning (heltid)

Tillträde: Omgående

Som montör kommer du att arbeta med montering av olika typer av armaturer och komponenter. Arbetsuppgifterna varierar men består främst av:

Montering av elektriska och mekaniska delar

Noggrant kvalitetsarbete och kontroll av färdiga produkter

Effektivt arbete vid monteringsstation

Hantering av handverktyg och enklare maskiner

Arbete både självständigt och i team

Om dig
Fingerfärdig - du har lätt för att hantera små delar och precisionsmoment Noggrann - du arbetar strukturerat och levererar hög kvalitet Effektiv - du håller ett gott arbetstempo utan att tumma på detaljer Uthållig - du trivs med repetitiva arbetsuppgifter och kan hålla fokus över tid
Tidigare erfarenhet från montering, industri eller liknande är meriterande men inte ett krav. Vi värderar rätt personlighet och inställning högt.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil

Goda kunskaper i svenska

Truckkort A-B, inget krav men meriterande

Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vimmerby@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

