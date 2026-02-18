Montör | Lernia | Uppsala
Grafikerjobb / Uppsala
2026-02-18
Välkommen till Lernia och till en spännande möjlighet i Uppsala där du får vara med och montera och färdigställa produkter åt vår kund inom industrin. Här erbjuds du en trygg arbetsplats med goda möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som montör hos vår kund i Uppsala ansvarar du för montering, funktionstest, justering och emballering av produkter enligt gällande rutiner och ritningar. Du deltar i kvalitetskontroller, dokumenterar arbetsmoment och bidrar aktivt i förbättrings- och effektiviseringsarbete på avdelningen. Arbetet sker i team men kräver även att du kan arbeta självständigt och ta ansvar för din del av produktionsflödet.
Om dig
Vi söker dig som har teknisk känsla eller relevant erfarenhet från produktion, montage eller liknande arbetsuppgifter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har grundläggande kunskaper i engelska. För att lyckas i rollen är du noggrann, kvalitetsmedveten och trivs i en praktisk roll där tempo och samarbete är viktiga faktorer.
Formell kompetens
Teknisk bakgrund eller dokumenterat intresse för teknik.
Fullständig gymnasieutbildning eller motsvarande.
Är skicklig på att tolka tekniska och mekaniska ritningar.
Goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskap i engelska i både tal och skrift.
Grundläggande datorvana och är bekväm med att använda handverktyg.
Meriterande
Erfarenhet av VVS, montage eller kvalitetskontroll av mekaniska eller elektroniska produkter.
Kunskaper i lödning eller erfarenhet av testutrustning.
Truckkort och traverskort.
Arbetsvillkor
Tjänsten är en bemanningsanställning via Lernia med marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning och försäkringar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får en personlig konsultchef som stödjer dig under uppdraget och hjälper dig att utvecklas i din roll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela landet. Vi hjälper dig att hitta rätt uppdrag och utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: emma.rasmusson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag genomförs bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7257568-1849464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9750882