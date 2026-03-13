Montör, Lekplats och Utegym, Norrköping
Kompan Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-03-13
Vill du bli en del av våra växande installations- och serviceteam i östra Sverige?
Med vår tillväxt vill vi höja servicenivån ytterligare för våra kunder och söker nu nya medarbetare till våra installations- och serviceteam, med baser i Göteborg och Norrköping.
Vi söker nu två montör till Norrköping,
Rollen som Montör
Som montör kommer du, tillsammans med en kollega, att ansvara för installation och service av Kompans produkter. Du utgår från vårt lager- och depå i eller in närheten av Norrköping. Förutom att arbeta nära din kollega i teamet, kommer du att samarbeta med våra projektledare, fältkoordinatorer och säljare för att säkerställa högsta kvalitet i våra uppdrag.
Rollen rapporterar till Sales Operations Manager på Kompan Sverige.
Detta kommer du att arbeta med
Installera Kompans lek- och fitnessprodukter enligt ritningar och säkerhetsstandarder.
Genomföra service och reparationer på befintliga anläggningar.
Förbereda mark, fundament och monteringsytor inför installation.
Säkerställa att projekt genomförs enligt tidplan och kvalitet, i nära dialog med projektledare och fältkoordinatorer.
Dokumentera utfört arbete i våra system och rapportera eventuella avvikelser.
Möta kunder och användare på plats och representera Kompan på ett professionellt sätt.
Vad vi söker hos dig
Vi letar efter dig som är:
Självständig och strukturerad: Du kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter effektivt.
Noggrann och kvalitetsmedveten: Barnsäkerhet och produkter med många detaljer kräver en känsla för slutfinish och precision.
Samarbetsinriktad: Du trivs i team och uppskattar nära samarbete med kollegor och stödfunktioner.
Serviceinriktad: Med mycket kundkontakt behöver du vara trygg i att möta användare av våra produkter och leverera utmärkt kundservice.
Du bör också vara bekväm med att resa och periodvis övernatta på annan ort i samband med olika uppdrag.

Bakgrund
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom något av följande områden:
Anläggning
Montering och installation
Hantering av tyngre entreprenadmaskiner
Användning av planlaser
Betonggjutning
Hjullastarkort
B-körkort är ett krav, där utökad behörighet är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaparna och förmågan att framgångsrikt arbeta i team. Du kommer att ingå i ett team om två personer där krav ställs på samarbetsförmåga, respekt och tillit.
KOMPAN - Vilka är vi?
KOMPAN är en global ledare inom utomhuslek och fitnesslösningar. Vi designar, producerar och installerar över 1 000 lekplatser och träningsområden varje månad i 94 länder. Vårt huvudkontor ligger i Odense, Danmark, med tillverkning i Tjeckien och säljkontor världen över. Läs mer
Hur är vår kultur?
Vi kombinerar professionalism med lekfullhet. Våra team arbetar över funktioner och kulturer och värdesätter mångfald, kreativitet och resultat.
Varför ska du arbeta hos oss?
På KOMPAN gör vi verklig skillnad - vi skapar hälsosammare och gladare samhällen genom lek och rörelse och har gjort det sedan 1970. Du utvecklar din karriär samtidigt som du förändrar liv världen över. Det är ett starkt syfte att vara en del av.
Hur ansöker du?
Ansök via vår webbplats. Klicka på "Apply" högst upp i jobbannonsen. Vi granskar ansökningar löpande och du får återkoppling när vi valt ut kandidater för en första intervju. Du får självklart svar oavsett om du går vidare eller inte.
Vi publicerar regelbundet nya lediga tjänster på vår webbplats. Om du är intresserad av andra möjligheter hos oss, titta gärna in ofta. Let's Play!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb.
NORRKÖPING
