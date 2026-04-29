Montör / Lagerarbetare Till Rofab!
2026-04-29
Verkstad & Kundnära Service på ROFAB
Placeringsort: Ånäset | Heltid | Tillsvidare (6 mån provanställning)
Vill du jobba i ett mindre men stabilt företag med gott renommé, där alla gör allt, samarbetet är nära och där du ibland möter kunder ute på plats?
Nu söker vi en Montör/Lagerarbetare då en av våra medarbetare avslutar sin tjänst.
Om ROFAB
ROFAB är ett lokalt ägt företag med rötter i Ånäset sedan 1983. Med egna lokaler på cirka 1?000 kvm och ett starkt kontaktnät har vi byggt en stabil plattform för hög service, kvalitet och flexibilitet. I en marknad med högt tempo står vi för raka besked - vi sätter kunden främst och lovar aldrig mer än vi kan hålla. Bolaget har funnits länge och är välkänt för sin kvalitet, flexibilitet och goda service. Vi är ett litet team där samarbete, ansvarstagande och en god ton är avgörande för att vardagen ska fungera. Hos oss är det korta beslutsvägar och varje medarbetare gör skillnad.
Om rollen
Som montör/lagerarbetare hos oss får du en varierad och praktisk roll där verkstadsarbete kombineras med lager, orderadministration och kundkontakt. Hos oss gäller principen "alla gör allt", vilket kräver flexibilitet, engagemang och prestigelöshet.
Arbetsuppgifter i stort
Montering av balansblock och enklare mekaniska moment
Verkstadsarbete (enklare bearbetning, viss svets förekommer)
Lagerarbete och godsmottagning
Orderadministration, såsom att stansa in order, skapa orderbekräftelser och hantera streckkodsbeställningar
Köra vår turbil ca 1 dag/vecka
Kundkontakt - du är en viktig representant för ROFAB ute hos kund
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en liten organisation och gillar att ta ansvar. Du är lugn, stabil och har en god inställning till både arbete och kollegor.
Erfarenhet från mekanisk verkstad eller bearbetande industri
Förståelse för tekniska ritningar
B-körkort
God datavana
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av montering
Viss svets-/svarverfarenhet
Erfarenhet av order- eller lageradministration
Serviceinriktad och kundvänlig
God social förmåga - trevlig och representativ
Flexibel och lösningsorienterad
Gillar att samarbeta nära kollegor
Vad erbjuder vi?
En trygg anställning i ett stabilt bolag med gott rykte
Stor variation i arbetsuppgifterna
Nära samarbete och korta beslutsvägar
Introduktion genom att gå bredvid erfaren kollega (workbuddy)
Möjlighet att utvecklas brett inom verkstad och lager kombinerat med kundkontakt
Vem kommer trivas hos oss?
Du som gillar:
Att jobba praktiskt och varierat
Ett mindre team där alla behövs
Kundkontakt och service
Att ta eget ansvar och bidra till helheten
Om rekryteringsprocessen:
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Adecco. Sista ansökningsdag är den 31 maj , men ansök gärna så snart som möjligt, då vi kan komma att avsluta processen tidigare.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson Karin Rundgren på Adecco, telefon 073-684 74 33 eller via e-post karin.rundgren@adecco.se
.
För frågor om ansökningsregistrering, kontakta Adeccos support på info@adecco.se
.
Adecco använder tester som en del av rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad bedömning.
