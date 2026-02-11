Montör / Junior Gardininstallatör Ingen erfarenhet krävs
Gardinova AB / Montörsjobb / Solna Visa alla montörsjobb i Solna
2026-02-11
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardinova AB i Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill lära dig ett praktiskt yrke i ett växande premiumföretag?
Gardinova söker nu en driven person som vill utvecklas inom montering av måttbeställda gardiner hos våra kunder.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi lär dig allt.
Det viktigaste är att du är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta praktiskt.
Du kommer att:
Montera gardinskenor och gardiner hemma hos privatkunder
Använda enklare verktyg som borrmaskin, skruvdragare och vattenpass
Säkerställa att installationen blir rak, säker och estetiskt korrekt
Ha direktkontakt med kund och representera vårt varumärke
Köra företagets servicebil mellan uppdrag
Arbetet är praktiskt och fysiskt, och du behöver vara bekväm med att arbeta i olika miljöer.
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär och vill lära dig ett hantverk
Har grundläggande vana av verktyg (t.ex. borr och skruvdragare)
Är händig och lösningsorienterad
Är punktlig och tar ansvar
Är flexibel i ditt arbetssätt
B-körkort är ett krav då tjänsten innebär att du kör företagets servicebil till och från kund.
Tidigare erfarenhet är inget krav - rätt inställning är viktigare än CV.
Under intensiva perioder kan övertid förekomma, vilket vi ser som en naturlig del av att arbeta i ett växande företag med hög efterfrågan.
Vi erbjuder
Intern utbildning inom montering
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag
Ett varierande och praktiskt arbete
Ansvar och förtroende
Möjlighet att på sikt arbeta självständigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 35 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737797