Montör/Installatör
Nav1rekrytering AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nav1rekrytering AB i Göteborg
, Jönköping
, Haninge
, Karlstad
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Motiveras du av att ge hög service och av att arbeta med tekniska produkter? Är du en målmedveten person som har ett metodiskt tillvägagångssätt när du arbetar? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Nav1rekrytering en fordonsteknik till vår kunds verksamhet i Göteborg. Välkommen med din ansökan till oss!
Om jobbet som fordonstekniker
I rollen som fordonstekniker kommer du självständigt arbeta med installation/montering samt att service av taxametrar, Fleet Management system, alkolås, billarm, bilvärme och bilinredning. Vår kund är en leverantör för den enskilde åkaren men även för de stora fordonsflottorna. Rollen är kundnära vilket innebär att du dagligen träffar våra kunder i verkstaden och du förväntas ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Som fordonstekniker hos vår kund erbjuds du en gedigen introduktion i produkterna du kommer att arbeta med och jobbet bedrivs i en fullt utrustad verkstad där du möts av ett härligt gäng av kompetenta och engagerade medarbetare.
Är du rätt för rollen som fordonstekniker?
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du idag arbetar med liknande arbetsuppgifter eller tex nybilsmontering/utrustning hos exempelvis en återförsäljare av personbilar eller tyngre fordon. Arbetar du idag i en annan bransch krävs att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med installation av teknisk utrustning, kan läsa och följa ritningar och instruktioner. Du har vana att läsa el scheman och du har ett genuint intresse för teknik och IT.
För att lyckas i rollen krävs att du är kreativ och lösningsfokuserad samt har en personlighet som trivs med att ge service och vill överträffa kundens förväntningar.
Vi ser att vår nästa kollega är en person med en ambitiös inställning till arbetet och att du har ett metodiskt arbetssätt. Det är också viktigt att du har ett stort driv och vet vad kvalité innebär. Vi erbjuder ett spännande arbete i en stabil organisation som drivs av en stark entreprenörsanda.
För såväl oss är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund. Vi vill tillvarata all den kompetens som finns i samhället oavsett könstillhörighet, religiös åskådning och etnisk eller kulturell tillhörighet.
Intresserad?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Oscar Kuczkowski via e-post: oscar.k@nav1rekrytering.se
eller telefonnummer: 0708380370.
Som kandidat i den här rekryteringsprocessen kommer du att gå igenom två steg: intervju på plats och referenstagning.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Placeringsort: Mölndal
Typ av anställning: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Om Nav1rekrytering
"Med mångårig erfarenhet är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen. Oavsett om du söker en permanent eller tillfällig lösning av ditt personalbehov finner vi lösningen för dig. Våra rekryteringskonsulter har många års erfarenhet från fordonsbranschens största aktörer och vi kan med gott samvete säga att vi kan branschen!" Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nav1Rekrytering AB
(org.nr 556859-9699) Arbetsplats
Nav1Rekrytering Jobbnummer
9653602