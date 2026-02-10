Montör inom Ventilation
Ventilationsteknik i Mjölby och Motala AB / VVS-jobb / Motala Visa alla vvs-jobb i Motala
2026-02-10
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ventilationsteknik i Mjölby och Motala AB i Motala
Till vår filial i Motala söker vi ansvarsfulla montörer inom ventilation, som vill utvecklas och växa med oss. Enheterna har en lång erfarenhet och bred kompetens inom flera teknikdiscipliner såsom ventilation och kyla. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp med nära samarbete med varandra.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som montör på Ventilationsteknik arbetar du med att montera ventilationskanaler på entreprenader och servicemontage på mindre byggen. Arbetet är varierande och varje dag ger nya utmaningar där man behöver tänka mycket själv hur man löser dagens utmaningar. Det är viktigt att du är serviceinriktad, tycker om kundkontakter och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
Som montör på Ventilationsteknik har du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. Du har möjlighet att utvecklas inom arbetet och på sikt få ett större ansvar. Våra breda och djupa kunskaper ger mycket goda förutsättningar till att utvecklas.
Vi ser gärna sökande från Boxholm, Ödeshög, Vadstena mm, då vi arbetar runt hela Motala och Mjölby området.
I rollen ingår även
Uppföljning och återrapportering
Planering av eget arbete
Kompetens
Goda kompetenser inom montage av ventilation.
Goda kunskaper inom läsning av ventilationsritningar.
Mångfald och jämlikhet är självklart för Ventilationsteknik AB och fokus ligger på rätt kompetens på rätt plats.
Kontakt & Ansökan
Kontakta Johann Gabore för frågor, johann@venttek.se
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag,
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Mail
E-post: johann@venttek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VENTILATIONSMONTÖR 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ventilationsteknik i Mjölby och Motala AB
(org.nr 559214-8307) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ventilationsteknik i Mjölby & Motala AB Jobbnummer
9735188