Montör inom solskyddsprodukter sökes
Prowork Göteborg AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med praktiskt arbete och gillar variation i din arbetsdag? Då kan rollen som montör inom solskydd vara rätt för dig.
Vi söker nu en montör till ett uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkning av solskyddsprodukter. Du blir anställd som konsult hos oss och arbetar ute hos kund i deras produktion. I rollen arbetar du med montering av olika typer av solskyddsprodukter såsom markiser, persienner, gardiner, lamell-, plissé- och rullgardiner. Arbetet sker i produktionsmiljö och innebär ett nära samarbete med kollegor inom installation, försäljning och administration. Du inleder din anställning med en introduktion där du får gå bredvid en erfaren kollega för att lära dig arbetsmomenten.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:30-15:36
Fredag: 06:30-13:36
Under högsäsong (vecka 12-39) tillämpas ett utökat schema där arbetstiden förlängs måndag-torsdag. Den inarbetade tiden tas sedan ut i ledighet vid senare tillfälle, samt att övertidsersättning utgår.
Anställningsform
Visstidsanställning via oss som konsultföretag, med start omgående. Det finns möjlighet till förlängning.
Erfarenhet av arbete inom produktion
Vana av att arbeta med maskiner och handverktyg (t.ex. skruvdragare)
God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft
Grundläggande datorvana
Grundläggande kunskaper i svenska
Truckkort är meriterande men inget krav.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du:
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är flexibel och kan hantera förändringar i arbetet
Är noggrann och har lätt för att lära dig nya moment
Är initiativtagande och har en positiv inställning till arbete
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091)
Norra Gubberogatan 30 (visa karta
)
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9875317