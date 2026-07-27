Montör inom plåtindustri - Åstorp

Processbemanning Svenska AB / Montörsjobb / Åstorp
2026-07-27


Visa alla montörsjobb i Åstorp, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Helsingborg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Åstorp, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Helsingborg eller i hela Sverige

Nu söker vi dig som vill jobbar som montör hos en av våra kunder i Åstorp! I den här rollen kommer du att arbeta brett inom produktionen med fokus på montering. Ditt kommer att innefatta bl.a.:

Sammanfogning och montering av olika komponenter längs montagelinan

Kabeldragning och enklare elarbeten

Montering av plåt- och VVS-delar

Kontroll, uppföljning och dokumentation av arbetet som utförs

Samarbete med kollegor för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög produktkvalitet

För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann och praktiskt lagd person med sinne för detaljer. Du arbetar effektivt och trivs i en miljö där det händer mycket.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Om tjänsten
Ort: Åstorp

Arbetstid: Måndag till fredag, kl. 07:00–16:00

Omfattning: Heltid

Långsiktighet: Visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till direktanställning

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av montering inom industri eller tillverkningsmiljö

Förmåga att läsa och tolka ritningar

God hand med verktyg och maskiner

Kunskap om hur kvalitetssäkring och produktion hänger ihop

För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil

Vi värdesätter även att du:

Har god teknisk förståelse

Är flexibel och trivs i en verksamhet i ständig utveckling

Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra

Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift

Har god fysik och trivs med ett aktivt och stundtals fysiskt krävande arbete

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.

Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6624190-2118319".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
10013377

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